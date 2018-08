publié le 16/08/2018 à 14:28

Une journée de deuil national sera organisée samedi 18 août en hommage aux victimes de l'effondrement du viaduc de Gênes survenu le 14 août. Une cérémonie doit avoir lieu au Palais des Expositions sur le port de la ville le même jour.



Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, devait rendre visites aux proches des victimes à l'institut médico-légal de Gênes ce jeudi 16 août. Depuis le drame, corbillards et familles endeuillées ne cessent de passer devant l'hôpital. Certains s'effondrent en sortant de la salle mortuaire. À l'intérieur, une vingtaine de cercueils sont encore à la morgue, et 7 autres sont placés dans la petite église de l'hôpital.

Selon un bilan provisoire, 39 personnes sont décédées, dont 4 Français, et 16 ont été blessées. Des personnes sont toujours portées disparues et se trouvent probablement sous les décombres du pont.



Les recherches se poursuivent, mais dans une phase plus lente. Car il faut désormais déplacer d'immenses blocs de béton, trop lourds pour être soulevés par les grues. L'opération de secours est d'autant plus délicate que certains blocs de béton sont en équilibre et risquent de faire de nouvelles victimes s'ils tombent à leur tour.