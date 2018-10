Météo en France du jeudi 11 octobre : un temps doux, mais pluvieux par endroits

publié le 11/10/2018 à 05:30

Ce jeudi 11 octobre, les températures douces pour la saison seront nuancées par une nouvelle perturbation pluvieuse sur l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. Cinq départements, les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône (13), la Corse du Sud (2A), la Haute Corse (2B), et le Var (83) sont en vigilance orange pour de fortes pluies orageuses.



Plusieurs passages pluvio orageux ont affecté les Bouches-du-Rhône, le Var puis les Alpes-Maritimes en seconde partie de nuit et matinée de ce jeudi. Les pluies orageuses peuvent donner des cumuls de 30 à 50 mm en peu de temps, 50 à 80 mm en quelques heures avec des orages plutôt près du littoral. Les résidus de la perturbation de la veille laisseront un temps nuageux avec quelques gouttes sur l'est du pays en matinée. Les régions méditerranéennes garderont une activité pluvieuse encore soutenue jusqu'en matinée en particulier de la Provence à la Corse.

L'après-midi, les éclaircies s'élargiront sur les régions méditerranéennes mais le temps restera faiblement pluvieux sur les Cévennes et les orages menaceront sur l'est de la Corse. Le vent de sud-est restera soutenu sur les régions méditerranéennes et sur les crêtes pyrénéennes. Sur le reste du pays, c'est un temps sec et globalement ensoleillé qui dominera le matin alors qu'une nouvelle perturbation gagnera par la Bretagne en matinée. Elle s'accompagnera d'un renforcement du vent de sud qui pourra atteindre 60 à 80km/h sur les côtes bretonnes.

Des températures de 22 à 26 degrés

Des pluies parfois orageuses traverseront rapidement la moitié ouest du pays en cours de journée pour atteindre les Hauts de France, le Bassin parisien, le Centre, le Limousin et Midi-Pyrénées en fin de journée. L'accalmie et quelques éclaircies reviendront en cours d'après-midi sur la Bretagne.



Sur le Nord-est, après une matinée nuageuse et parfois légèrement pluvieuse, le soleil reviendra nettement dans l'après-midi. Les températures resteront bien douces pour la saison. Les minimales s'inscriront généralement entre 9 et 18 degrés. Les maximales atteindront 18 à 23 degrés sur le nord-ouest, 22 à 26 partout ailleurs, localement 27 dans le Berry ou dans le Sud-ouest.