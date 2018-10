publié le 11/10/2018 à 11:31

Un incident exceptionnel a perturbé la mission Soyouz MS-10 ce jeudi 11 octobre. La fusée qui devait transporter l'astronaute américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine pour une mission de six mois vers la Station spatiale internationale (ISS) a connu une défaillance de moteur environ deux minutes après son décollage, à quelque 40 kilomètres de la Terre.



Le moteur du deuxième étage du vaisseau s'est arrêté et n'a pas pu mettre en orbite la capsule lors de la séparation avec le premier étage de la fusée. Selon un photographe de l'AFP sur place, "après la séparation du premier étage, on a eu l'impression qu'il y avait une sorte de flash". Dans l'incapacité de monter jusqu'à l'ISS, les deux astronautes ont dû procéder à un atterrissage d'urgence.

> Launch of Soyuz MS-10

Comme le prévoit la procédure, la capsule a été éjectée afin de regagner la Terre avec l'équipage en vie. Les deux hommes se sont posés au Kazakhstan quelques minutes plus tard. Aux dernières informations, leurs jours ne seraient pas en danger. Mais ils ont dû encaisser une accélération de la pesanteur de plusieurs "g".

Selon les premières informations de l'agence de presse russe, "le contact a été établi" et les deux hommes ne sont pas blessés. Ils ont été récupérés par les secours et transportés à Djekazgan, la ville kazakhe la plus proche du cosmodrome.

Le seul moyen d'envoyer des astronautes vers l'ISS

Ce premier échec d'un lanceur Soyouz depuis 1975 pourrait avoir de lourdes conséquences pour la Station spatiale internationale. Réputés pour leur fiabilité, les lanceurs russes sont les seuls habilités à transporter des astronautes et cosmonautes vers l'ISS depuis 2011. Ils devraient être cloués au sol jusqu'à ce que l'enquête ne livre ses premières conclusions. Cet incident intervient alors que des investigations sont déjà en cours après la découverte d'un trou dans une paroi de la Station spatiale internationale.



Le contrat liant la Nasa à la Russie expire en novembre 2019. L'agence américaine a conclu des accords avec SpaceX et Boeing qui pourraient prendre le relais si leurs vaisseaux sont prêts d'ici l'échéance. SpaceX doit effectuer un premier vol habité test en juin 2019. Celui de Boeing pourrait avoir lieu en août de la même année. Ceux de la capsule Orion de la Nasa sont aussi attendus l'an prochain. L'ISS risque d'être mise entre parenthèse d'ici là.