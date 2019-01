publié le 18/01/2019 à 13:26

Le chef de l'État rasséréné par son premier exercice de questions-réponses avec les maires en Normandie, récidive cet après-midi à Souillac dans le Lot, une ville de 3.500 habitants. Un gros dispositif de sécurité a été mis en place pour repousser les "gilets jaunes"présents malgré l'interdiction de manifester.



Le climat s'est un peu tendu ce matin, vers 10 heures et demi lorsque, la centaine de "gilets jaunes" non loin de la salle qui accueillera le débat cette après-midi, a été repoussée mètre par mètre dans la rue principale qui traverse Souillac.

De longues minutes qui n'ont pas été du goût évidemment des manifestants. "Faut lui dire à Macron, ça finira mal ces problèmes (...) c'est une honte, on arrive à 66 ans pour voir ça dans la rue", a dit l'un d'entre eux. "Je ne vois pas pourquoi on nous fait reculer (...) je ne sais pas ce que cherche le gouvernement", a expliqué une autre manifestante. Tous ces "gilets jaunes" qui espéraient au moins voir passer le président de la République ont été repoussés à près de 500 mètres.

Tout autour de la ville, tous les points d'accès ont été bloqués par les forces de l'ordre qui ne laissent passer que les invités au débat et les invités de Souillac s'ils ont sur eux un justificatif de domicile.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla - Alexandre Benalla au Palais de Justice de Paris. L'ancien conseiller d'Emmanuel Macron avait déjà été mis en examen en juillet pour avoir fait le coup de poing contre des manifestants le 1er mai. Six mois plus tard, Alexandre Benalla risque donc une nouvelle mise en examen, cette fois pour avoir usé et abusé de ses passeports diplomatiques après avoir quitté l'Élysée.



Prime d’activité - Une augmentation du SMIC via la prime d'activité, c'était l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron en décembre pour calmer la colère des gilets jaunes. Une prime élargie censée concerner non plus 3,8 millions de foyers mais 5 millions.



Réforme du bac - L'avenir se conjugue au présent pour les élèves de seconde avec la mise en place de la réforme du bac puisqu'il n'y aura plus de filière, S, ES et L. Ils doivent désormais choisir des spécialités.

