publié le 28/07/2018 à 13:17

Pas de retour à la normale avant jeudi à la Gare Montparnasse. Le trafic ferroviaire est toujours difficile ce samedi 28 juillet après l'incendie d'un poste d'alimentation électrique de RTE. Il y a bien des départs et des arrivées mais cela reste compliqué pour les milliers de voyageurs qui partent en vacances. Sur les 20 trains affichés à la mi-journée, quatre sont supprimés, comme les TGV vers Rennes ou Poitiers. D'autres sont maintenus mais accumulent jusqu'à 40 minutes de retard.



Le plan "gare bloquée" est toujours activé ce midi. Les voyageurs à destination de la Loire et de la Bretagne partent bien de Montparnasse mais ceux en direction du Sud-Ouest doivent se rendre à la gare d'Austerlitz. Impossible de savoir si la situation s'améliorera ces prochaines heures. La SNCF demande à ceux qui le peuvent de reprogrammer leur départ. La société ferroviaire demande des comptes désormais à RTE. "Nous allons nous retourner vers RTE pour lui demander de nous indemniser", a assuré sur BFMTV le PDG de la SNCF Guillaume Pepy.

À écouter également dans ce journal :

- Fait-divers : Une troisième affaire d'agressions sexuelles au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Une enquête préliminaire pour viol a été ouverte au parquet de Créteil à l'automne 2017. Deux femmes ont aussi porté plainte en mars pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle à la caserne de Boulogne-Billancourt.

- Affaire Benalla : Alexandre Benalla juge que les médias en font trop et qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'État mais plutôt d'une histoire banale. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier soir sur TF1, a par ailleurs déploré "la folie qui s'est emparée de cette histoire", cette "histoire de droit commun" dans laquelle "il ne se passe rien".



- Catalogne : L'ex-président indépendantiste de Catalogne Carles Puigdemont est de retour en Belgique ce samedi. il a tenu une conférence de presse tout à l'heure à Bruxelles et a promis de continuer à "défendre la juste cause du peuple catalan".



- Tour de France : Étape décisive ce samedi qui devrait fixer le classement final avant l'arrivée sur les Champs-Élysées demain. Les cyclistes du Tour de France doivent aujourd'hui parcourir 31 kilomètres dans les Pyrénées-Atlantiques entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, un contre-la-montre.