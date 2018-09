publié le 11/09/2018 à 13:30

Jean-Michel Blanquer préconise de renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école, "une belle langue littéraire", a-t-il appuyé. Une mesure que juge favorable Hakim El Karoui, auteur du rapport La fabrique de l'islamisme, qui a été publié dimanche 9 septembre. Selon lui, l'apprentissage de l'arabe dans un cadre scolaire pourrait aider à lutter contre l'islamisme.



"Il y a une très forte demande des parents pour que leurs enfants puissent apprendre l'arabe. Il y a une très faible offre à l'école publique. On pense qu'il y en a dix fois plus qui l'apprennent dans les mosquées", explique-t-il. "Dans une mosquée, ils apprennent l'arabe avec les manuels des pays d'origine, même si toutes les mosquées ne sont pas des lieux de radicalisation, on leur donne une interprétation religieuse", indique Hakim El Karoui.

"Être vraiment biculturel, être vraiment bilingue, c'est la meilleure manière de s'intégrer. Parce que c'est la meilleure façon de ne pas se poser de question d'identité, et de ne pas être la proie d’entrepreneurs identitaires et religieux qui disent : 'Séparez-vous de la France, rejoignez-nous'", illustre-t-il.

