Les "accros" au sport seraient plus exposés à l'alcoolisme

publié le 28/09/2016 à 18:19

"Le sport, facteur de protection ou d'exposition au risque alcool ?", c'est l'intitulé de l'étude de la Fondation pour la recherche en alcoologie qui a cherché à établir un lien entre sport et alcool. Étude publiée ce mercredi 28 septembre.





Les éléments que l'étude révèle sont surprenants : 11% des Français qui présentent des critères d'addiction au sport reconnaissent avoir un problème avec l'alcool, quand seulement 4% des sportifs dits "réguliers" sont touchés. Cela signifie que pour les dépendants au sport, le risque de tomber dans l'alcoolisme est multiplié par trois. "La pratique sportive en état d’alcoolisation étant peu probable, les alcoolisations excessives de type troisième mi-temps pourraient être impliquées", explique Philip Gorwood, psychiatre, spécialistes des addictions, et président du comité scientifique de la Fondation, interrogé par Le Dauphiné Libéré.

Qu'est-ce-que cette "troisième mi-temps" ? Concrètement, pratique sportive et consommation d'alcool ne faisant pas bon ménage, les accros au sport peuvent avoir tendance à compenser à certains moments et ingérer une quantité importante d'alcool en un court moment. En somme, si l'alcool est à consommer avec modération, on peut en dire autant de la pratique sportive.