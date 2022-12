Chine : le mystère des moutons qui tournent en rond enfin résolu ?

C'est la scène surréaliste qui secoue les réseaux depuis plusieurs jours : en Chine, une centaine de moutons se sont mis à tourner en rond dans le sens des aiguilles d’une montre, le tout sans interruption et pendant 12 jours consécutifs. C’est d’abord la théorie de la listériose qui a été avancée, une maladie qui atteint le cerveau et cause des troubles de désorientation. Mais cette hypothèse tombe à l'eau, la propriétaire du troupeau assurant que ses moutons sont en bonne santé.

La clef du mystère, on la doit à un professeur britannique du Département d'agriculture de l'Université Hartpury de Gloucester (Angleterre). Selon lui, les moutons sont enfermés depuis trop longtemps dans leur petit enclos, résultat : ils s’ennuient.

"Il semble que les moutons soient dans l'enclos pendant de longues périodes, ce qui pourrait conduire à un comportement stéréotypé, avec des cercles répétés dus à la frustration d'être dans l'enclos et à l'espace limité", a-t-il expliqué. "Ensuite, les autres moutons se joignent à eux, car ils sont des animaux grégaires".

Selon le site Futura, ce phénomène a déjà été observé dans des zoos mais aussi chez les chevaux : ils développent des tics lorsqu’ils trouvent le temps trop long, enfermés dans leur boxe.

