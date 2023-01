Le site de Charlie Hebdo a été victime d'une cyberattaque

Presque huit ans après les attentats contre le journal satirique, le site de Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque informatique, mercredi 4 janvier. L'attaque a visé la boutique en ligne ainsi que la page d'accueil du site. La crainte est que de nombreuses données aient pu être récupérées pour être revendues.

Une source du parquet de Paris a ainsi confirmé une information d'Europe 1 selon laquelle le site de Charlie Hebdo avait été victime d'une attaque informatique. Une enquête a été ouverte jeudi 5 janvier au matin par le parquet de Paris et est confiée au pôle cybersécurité. La DGSI ainsi que l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ont été saisis.

"Je vous confirme qu'une enquête a été ouverte ce jour", a indiqué la source du parquet. Les chefs d'accusation retenus sont "accès et maintien frauduleux à un système de traitement automatisé de données", "introduction de données et modification frauduleuse de données dans un tel système". Sont aussi retenus "l'extraction frauduleuse de données" et "l'entrave au fonctionnement".

Jeudi dans la soirée, le site du journal était accessible, ainsi que les articles et le contenu éditorial. Cependant, un message d'erreur s'affiche toujours pour l'onglet boutique.

