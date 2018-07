Le seul centre de déradicalisation de France ferme ses portes

et AFP

publié le 28/07/2017 à 14:19

L'unique centre de déradicalisation de France, à Pontourny, dans le département de l'Indre-et-Loire, va fermer, a annoncé vendredi 28 juillet le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en évoquant d'autres pistes d'étude. Le centre avait été controversé dès son ouverture à titre expérimental, en septembre 2016.



"L'expérience ne s'est pas révélée concluante, a déclaré le ministre dans un communiqué. L'expérimentation d'un centre d'accueil ouvert, fonctionnant sur la base du volontariat, a montré ses limites. Le gouvernement a ainsi décidé de mettre un terme à l'expérimentation conduite à Pontourny, sur la commune de Beaumont-en-Veron".

D'une capacité de 25 personnes, le centre n'accueillait plus aucun pensionnaire depuis février. Il n'a, au total, accueilli que neuf pensionnaires et aucun d'entre eux n'a suivi le programme jusqu'à son terme. Un rapport sénatorial publié le 12 juillet critiquait sévèrement la politique de déradicalisation menée en France et demandait notamment la fermeture du centre de Pontourny.

D'autres structures sont envisagées

Selon le ministre de l'Intérieur, cette fermeture ne signifie pas la fin de la politique de prise en charge des personnes en voie de radicalisation. "Le gouvernement étudiera la possibilité d'ouvrir des structures de petite taille" pour y développer des solutions alternatives à l'incarcération, a-t-il ajouté.



"La fermeture de ce centre ne doit pas occulter la réalité de la prise en charge en France, qui progresse" a déclaré la secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), Muriel Domenach.



Elle a également ajouté que "2.600 jeunes et 800 familles sont actuellement pris en charge via le dispositif de prévention présent sur tout le territoire, par des éducateurs de rue, les maisons des adolescents, des psychologues".