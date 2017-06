publié le 04/06/2017 à 19:46

L'Europe en fait-elle assez pour éradiquer le terrorisme ? "On n'en fait jamais assez mais je pense qu'on en fait quand même beaucoup", estime Christophe Jakubyszyn (TF1/LCI) qui revient sur le discours de la Première ministre britannique Theresa May après les attaques qui ont frappé Londres dans la soirée du 3 juin. "Ce qui était intéressant dans le diagnostic de Theresa May, c'était de plutôt se focaliser sur la fracturation de la société britannique", estime-t-il.



"Elle a dit qu'il faudrait sans doute réfléchir au communautarisme. J'ai trouvé que c'était un discours fort surtout dans le contexte britannique où longtemps le communautarisme était longtemps vanté comme le modèle d'intégration le plus efficace et donc ce revirement anglais a un écho et résonne aussi en France où ce débat-là occupe l'opinion publique depuis plusieurs années", poursuit le chef du service politique de TF1 et LCI.

Pour une réorganisation de la société face au terrorisme

Désormais, "la suite des événements est conditionnée par le résultat des élections législatives", analyse Guillaume Roquette. "Ça va être intéressant de voir si les Britanniques prennent des décisions plus contraignantes que celles que nous avons en France, sur l'internet, sur les mosquées extrémistes, sur les associations qui en fait son des faux nez de gens qui ont des idées extrêmes", estime le directeur de la rédaction du Figaro. Invitée du Grand Jury ce 4 juin, la ministre en charge des Affaires européennes, "Marielle de Sarnez a répondu 'il faut être vigilant', résume Guillaume Roquette. En France nous le sommes, nous avons la laïcité... Mais il n'y avait rien de concret (dans les propositions de la ministre, ndlr)".

"On voit bien que la sécurité à elle seule ne peut pas garantir qu'il n'y a pas d'attentat, analyse à son tour Olivier Mazerolle. (...) Ce qui manque encore, c'est la prévention sur le plan de l'organisation de la société. Quel type de société nous voulons, quelle finalité nous nous assignons. Pourquoi ces jeunes gens, souvent nés en France, en Angleterre, vont-ils vers ces idéologies mortifères ? (...) la répression n'empêche pas la radicalisation, ça ne suffit pas", estime-t-il.

