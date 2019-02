"Le Sens de l'effort" : qu'est-ce qu'un "décrocheur" ?

publié le 19/02/2019 à 20:21

"Aucun jeune" ne doit se retrouver "sans solution". Cette phrase prononcée par Emmanuel Macron, en septembre 2018 lors de la présentation du plan pauvreté, s'inscrit dans le projet du service universel national. Le président de la République avait indiqué "qu'une obligation de formation jusqu'à 18 ans" doit être mise en place". Ainsi, il sera soit scolarisé, soit en emploi.



Ces mesures visent à lutter contre le décrochage scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale en a fait l'un des enjeux de ce quinquennat qui refuse d'y voir une fatalité. "Du point de vue économique, le décrochage génère des coûts importants pour la société. Le coût du décrochage pour une personne tout au long de sa vie a été estimé à 230.000 euros", peut-on lire sur le site du ministère.

Le gouvernement estime que "le décrochage scolaire n’est pas un phénomène uniforme et homogène". C'est-à-dire qu'il existe de multiples trajectoires possibles. Mais qu'est-ce que le décrochage scolaire ? Quels sont les signes à détecter ? Comment en sortir ? C'est le sujet d'un docu-réalité consacré aux jeunes décrocheurs sur M6. Le premier épisode du Sens de l'effort est diffusé, ce mardi 19 février dès 21h.

Pas de profil type

Le "décrochage scolaire n'est pas une fatalité". En France, 140.000 jeunes sortaient du système scolaire sans qualification en 2011. Selon le site du ministère de l'Éducation nationale, ce chiffre a été ramené à 98.000 en 2016 et sera proche de 80.000 avant fin 2017.



Catherine Blaya, professeure en Sciences de l'éducation à l'université de Nice contactée par RTL.fr, explique ce désengagement scolaire est "un phénomène multifactoriel" et ne correspond "pas forcément à un élève qui est en échec scolaire".



Pour l'adolescent, il s'agit d'une "souffrance", insiste la spécialiste. "C'est un processus qui se construit dans la durée et en général quand on le voit, c'est que c'est déjà bien installé. Cela peut provoquer un état dépressif chez les jeunes".

Redonner à l'adolescent confiance en ses capacités

Il existe donc des signaux qui permettent de déceler ces décrocheurs : retards à répétition, absentéisme, mise en retrait de l'adolescent par rapport à ses pairs ou au contraire, le fait de vouloir se faire remarquer, de nombreux passages à l'infirmerie de l'établissement scolaire. Catherine Blaya indique que la violence en milieu scolaire peut être un des nombreux facteurs de décrochage. Mais aussi la pression exercée par l'établissement scolaire et la famille.



"Il existe plusieurs approches pour aider un décrocheur. il faut impliquer le jeune de façon à sortir de sa passivité et l'entraîner dans une posture active. Il faut lui trouver un projet personnel et le rendre acteur. Cela passe par un renforcement de l'estime de soi et l'amener à avoir confiance en ses capacités", indique la professeure en Sciences de l'éducation à l'université de Nice.



De son côté, la famille de l'adolescent ne doit pas seulement s'intéresser aux résultats de l'élève mais "à sa vie scolaire", afin de ne pas accentuer toute éventuelle pression sur des résultats scolaires.