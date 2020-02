Le renard est-il de retour à Paris ?

publié le 26/02/2020 à 21:10

Si les Parisiens ont plutôt l'habitude de croiser des pigeons, quelques insectes et, parfois, des rongeurs dans le métro, un animal sauvage est apparu plusieurs fois dans le paysage en quelque temps : le renard.

Vendredi 7 février, dans la matinée, les usagers de la ligne 8 du métro ont été arrêtés à cause d'un canidé aperçu entre les stations Liberté et Porte de Charenton. Les passagers ont dû attendre près de deux heures, et un service animalier a été contacté pour intervenir et le prendre en charge.

Un peu plus au nord de là où le renard adepte du métro avait été aperçu, plusieurs canidés ont apparemment trouvé refuge... au cimetière du Père Lachaise. C'est l'adjointe d'Anne Hidalgo chargée des Espaces verts et de la nature en ville qui l'a annoncé sur son compte Twitter. "Et la bonne nouvelle du jour... C'est que des renards viennent d'arriver au cimetière du Père Lachaise", a-t-elle écrit.

Et la bonne nouvelle du jour ... C est que des renards 🦊🦊🦊🦊🦊 viennent d'arriver au cimetière du Père Lachaise... 🐝🐜💮🦗🕷🕸🦂🌺 #biodiversité #arretdespesticides cc @Anne_Hidalgo — penelope komites (@PKOMITES) February 25, 2020

Selon des chiffres de l'université Pierre-et-Marie-Curie datant de 2017, une trentaine de renards vivraient à Paris. Il serait possible de les trouver à l'est de la capitale (Bois de Vincennes, Coulée verte, Buttes-Chaumont, mais aussi au Champs-de-Mars ou encore au Parc Montsouris).