RATP : un renard perturbe le trafic du métro

publié le 07/02/2020 à 16:28

Les usagers de la ligne 8 du métro parisien ont dû prendre leur mal en patience pour une raison surprenante durant la matinée de ce vendredi 7 février. Et pour cause, un renard s'est invité sur les voies perturbant le trafic pendant plus d'une heure entre 8h45 et 10h20. L'animal a été vu entre les stations Liberté et Porte de Charenton comme l'a signalé le compte Twitter de la ligne 8 RATP.

Pour la sécurité du canidé, les trains ont été obligés de ralentir pour ne pas le percuter et l'animal n'avait toujours pas été récupéré à 11h. La ligne 8 a également précisé qu'un service animalier avait été contacté pour intervenir et le prendre en charge.

Certains internautes visiblement très inquiets sur les réseaux sociaux ont été rassurés par les dispositions prises par la RATP pour ne pas blesser ou tuer le renard : "Il se trouve dans un renfoncement. Les conducteurs ralentissent et font très attention en passant à proximité". Selon les informations de 20 minutes, l'animal n'était "plus visible et n’a pas été repéré de nouveau sur nos voies", aux alentours de 12h.

08:45, le trafic est perturbé sur la ligne (animal sur les voies) #RATP #ligne8 — Ligne 8 RATP (@Ligne8_RATP) February 7, 2020