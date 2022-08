Royaume-Uni : un Français remporte le premier prix au concours britannique de barbe

Il existe des concours de la plus belle moustache et même de la plus belle barbe. Pas plus tard que samedi, le Championnat d’Angleterre de Barbe et Moustache a eu lieu et c'est un Français qui a gagné dans la catégorie "barbe naturelle et moustache stylisée", Loïc Papillon !

Le barbu a 46 ans et il vient de Fixin, près de Dijon. Sa barbe grise fait 30 centimètres et il porte au-dessus de jolies moustaches incurvées. Loïc Papillon a une barbe dite Garibaldi, quoi que peu protocolaire puisque normalement, elle ne dépasse pas 20 centimètres.

Lors de ce rassemblement festif, barbus et moustachus se retrouvent pour une journée de compétition, mais aussi dans la bonne humeur avec toute leur famille. Les candidats s’inscrivent, ils prennent une photo officielle, on leur mesure la barbe pour vérifier qu’elle rentre bien dans la catégorie.

Ensuite, les candidats défilent sur scène face au jury et aux spectateurs quand c'est au tour de leur catégorie. Pour cette édition 2022, Loïc Papillon a donc gagné dans sa catégorie et a pu brandir un drapeau français !

Quant à ceux qui pensent que cette compétition est très masculine ou très dandy, notre champion tient à nous préciser quelque chose : "Il y a même des catégories Femme Fun, ce sont des postiches. Les femmes viennent sur scène avec des fausses barbes faites avec des perles ou d'autres idées qu'elles ont".

Avant le championnat de Grande-Bretagne, Loïc Papillon avait déjà remporté un autre joli titre : champion de France en 2018 !

