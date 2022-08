Émirats arabes unis : une salle de sport pour chien a ouvert

Avec les chaleurs intenses, difficile de promener son toutou par 45 degrés l'été à Abou Dabi. C’est le constat qu’a fait le propriétaire d’un magasin d’accessoires pour animaux, Mansoor Al Hammadi : “Cet été est particulièrement chaud ! La chaleur du sol affecte l’énergie du chien, mais aussi celle de son maître”.

Alors le propriétaire du magasin Posh Pets (traduisez Chien chic) a créé au-dessus de sa boutique un espace sportif spécial toutou pour que le chien se dépense dans une salle climatisée. Ce n'est pas une salle d’entraînement pour que votre animal soit plus agile ou plus docile, mais une vraie salle de sport, avec des tapis de course !

On fait enfiler au chien un harnais pour qu’il ne tombe pas, des barrières sont dressées de part et d’autre du tapis et le tour est joué ! Les tapis sont de différentes tailles et sont adaptés à toutes les races de chien, du labrador au yorkshire en passant par le golden retriever.

Une initiative qui remporte un franc succès auprès de ses clients, comme Mohammed : “Mon chien est super excité, à la minute où il quitte la voiture, il reconnaît la salle de sport et y court, il s’y sent bien !”

Un petit panneau rappelle même qu’il faut boire de l’eau et se relaxer ensuite… Alors une salle de sport avec la clim, est-ce une bonne solution pour éviter que nos chiens se transforment en hot dogs ? À vous de nous le dire.

