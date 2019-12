Le meurtre de Marie-Christine Hodeau aurait-il pu être évité ?

publié le 03/12/2019 à 21:01

C'était il y a dix ans, le 28 septembre 2009 : l'enlèvement, le viol, le meurtre de la joggeuse Marie-Christine Hodeau, une mère de famille âgée de 42 ans. Tout s'était déroulé dans une forêt de l'Essonne. Scénario tragique, stupéfiant et bouleversant puisque Marie-Christine Hodeau avait pu appeler les gendarmes, avait même réussi s'enfuir avant de se retrouver, comble de l'horreur, face à l'homme qui désormais ne lui laisserait aucune chance, et aller la tuer…

Le coupable, gardien d'immeuble, Manuel Da Cruz, a été condamné deux ans après les faits à la peine maximum possible : la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Manuel Da Cruz avait 49 ans lors de sa comparution en Cour d'assises. Il ne pourra demander une libération conditionnelle qu'une fois franchi le cap des 70 ans. Il n’y a aucune garantie qu'elle ne lui soit accordée. Si la justice a frappé si fort, c'est que le crime, froid, sans repentance ni sentiment de compassion, a glacé les jurés... C'est aussi, et peut-être surtout que Manuel Da Cruz est un récidiviste. Quand il viole et tue Marie-Christine Hodeau, il a déjà été condamné pour le viol d'une jeune fille de 13 ans, qui avait miraculeusement eu la vie sauve. Da Cruz avait bénéficié d'une libération conditionnelle et achevé son projet criminel avec Marie Christine Hodeau...

Dix ans après, malgré l'arrestation et la condamnation du violeur et meurtrier, les mêmes questions taraudent encore la famille de Marie-Christine Hodeau : Pouvait-on éviter ce crime, perpétré par un homme qui était en fait peut-être une bombe à retardement ? La justice s'est-elle trompée en méconnaissant la dangerosité de ce criminel ? Le tragique exemple de Marie-Christine Hodeau a t-il servi de leçon en matière de récidive ?



Nos invités

Maître Dominique Polion, avocat et défenseur de la famille de Marie-Christine Hodeau.