Le meilleur de Laurent Gerra avec Rambo et Jack Lang

publié le 31/05/2020 à 09:51

Donald Trump multiplie les attaques verbales contre la Chine qu'il accuse d'être responsable de la crise du coronavirus. Le chef de l'état-major américain John Rambo est là pour en discuter avec nous. "C'est les Chinois qui ont commencé en laissant s'échapper le coronavirus de leur laboratoire", croit savoir le militaire.

"Au début de l'année, avec Donald, on a voulu tester le pangolin à un bar à nouilles chinoises, qui venait d'ouvrir à Chicago. J'ai flairé l'embrouille dès le début. En apéro, on a commandé des whisky-coca mais le serveur nous a ramené des litchi-coca. On aurait dû lui balancer dans la gueule", insiste Rambo.

Rambo a une analyse géopolitique à partager : "Donald Trump est en campagne. La dernière fois, il s'est fait élire contre les Mexicains, là, il essaie avec les faces de citron. Vu comment ils ont fait chier tout le monde avec leur virus, ça devrait marcher".

Arrive dans le studio Jack Lang très en forme. "J'ai eu une idée révolutionnaire Albert !". Jade explique qu'il a pris la tête d'un fond de dotation pour les DJ qui n'ont pas pu mixer. "Un DJ sans platine, c'est comme un cuisinier sans casserole", s'emporte-t-il.