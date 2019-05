Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien et Roman Polanski

publié le 26/05/2019 à 09:00

Festival de Cannes oblige, Patrick Sébastien, toujours en quête de nouveaux concepts, a décidé de ressusciter une émission spéciale consacrée au cinéma, "Monsieur cinéma". Amateur de septième art, l'animateur est un grand cinéphile : "J'adore les grandes perches, j'adore les travellings, et les travelos aussi d'ailleurs (...) les plans, même les plans à plusieurs", assure-t-il. À ses côtés, un parterre d'experts en "cinoche" : Roman Polanski, Jean-Luc Godard et Frédéric Mitterrand.



Son premier invité a d'ailleurs une "super grosse actu". "Oui vraiment", lui répond l'intéressé, "Avec toutes ces vieilles femmes hystériques, qui écrivent n'importe quoi sur Twitter, vraiment... Le cinéma n'est plus ce qu'il était. S'il continue, ils vont me reprendre mon nounours d'or de Berlin, ma totoche d'argent de Venise...", déplore-t-il.