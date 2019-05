La chronique de Laurent Gerra du 23 mai 2019

publié le 23/05/2019 à 11:47

Les Républicains sont optimistes à quelques jours du scrutin européen. Laurent Wauquiez a même déclaré que son candidat philosophe François-Xavier Bellamy allait créer la surprise. Mais pour Nicolas Sarkozy, l'heure n'est pas encore à la victoire : "Aristote a dit : En toute chose, c’est la fin qui est essentielle. Vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire ? Bah je vais vous le dire. Ça veut dire : c’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses".



À quelques jours des élections européennes Nathalie Loiseau a-t-elle enfin trouvé les mots qu’il faut pour mettre en musique son programme ? Jean-Michel Aphatie veut en avoir le cœur net et tente de l'interroger, sans "envolées pirouettes" ni "roucoulades".

Il ne vous reste plus que quelques jours pour faire votre choix parmi les 33 listes en course dimanche pour les élections européennes. Pour vous y aider, Laurent Ruquier a organisé un deuxième numéro de son émission spéciale : "les Grosses têtes de liste". À ses côtés, les têtes de liste Jordan Bardella, Manon Aubry, Raphaël Glucksman et le leader de "Génération. point.s" Benoît Hamon.

Depuis quelques mois, les trottinettes électriques en libre service ont envahi nos métropoles. François Lenglet nous éclaire sur le modèle économique de ce véhicule : "Ce qu’il faudrait, c’est que les opérateurs de trottinettes proposent plus de VULVES : Voies Urbaines Libres pour Véhicules Extérieurs Sécurisés", explique ce dernier. "C’est pour cela que beaucoup de parisiens considèrent que la maire de Paris les a mis dans la MERDE". Mademoiselle Jade demande des précisions, "Allez-y, François : MERDE qu’est-ce que ça signifie ?", et l'expert de répondre : "Ah non, la MERDE, ce n’est pas du jargon économique, c’est comme son nom l’indique, la circulation à Paris."