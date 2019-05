La chronique de Laurent Gerra du 24 mai 2019

publié le 24/05/2019 à 10:15

Ce vendredi 24 mai, de nombreux Français s'apprêtent à célébrer la fête des voisins. Un événement qui n'est pas vraiment du goût de Guy Bedos : "Vous allez voir, on va encore sortir des tables du Conseil de syndic', avec des nappes en papier et y vont poser d'ssus des cocottes minutes pleines de sangria tiède ! Des cacahuètes molles... Des quiches au poireau et des cakes aux olives !", appréhende l'acteur, que ses voisins répugne.



Alain Souchon, au contraire, a déclaré qu'il ne manque jamais une fête des voisins : "Avec Laurent Voulzy on bricole des pt'tites fleurs en papier crépon, c'est joli le papier crépon... Puis on fait des pt'tites quiches et des cakes des olives... des cakes au Nesquik pour l'dessert...".

En revanche, Fabrice Luchini ne raffole pas des immeubles en fête. Pour le comédien, "On choisit ses amis mais rarement ses voisins". Un adage qui selon lui révèle la "propagande officielle" affichée dans tous les halls d'entrée : "'Retissons du lien dans la résidence'... C'est énorme !".

MC Bâtard, quant à lui, compte bien "faire leur fête" à ses voisins, à coups de "nunchaku", d'"allumettes", et de "cocktails Molotov".





Valéry Giscard d'Estaing est à Cannes. L'ancien président, passionné de "films X pour seniors" et "d'adaptations d’œuvres littéraires pour le cinéma érotique", est allé "chiner" sur la Croisette pour dénicher quelques perles rares : "Pour qui sonne le gland", d'après Hemingway, "Les fleurs du mâle en rut" d'après Baudelaire, ou encore "La chatte en feu" d'après Colette. Eddy Mitchell est également connaisseur.