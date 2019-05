Le meilleur de Laurent Gerra avec Guy Lux et Jean-Luc Godard

et Jade

publié le 25/05/2019 à 09:46

Ce sont les Pays-Bas qui ont remporté le concours de l’Eurovision. Le français Bilal Hassani a déçu avec une 16e place seulement. Imaginons comment le pape des variétés à la télévision de l’époque, Guy Lux, aurait vécu cette soirée avec ce candidat français très étonnant.



"Eh bien bonsoir. Ce soir, c’est top à ring parade intervilles de l’Eurovision du palmarès de la chanson la plus con. Y en aura pour tous les goûts et surtout le mauvais… eh eh…

Léon Zitrone, présentez-nous la candidate française… Hein ? Quoi ? Roger Pradinnes m’informe mon cher Léon que Bilal Hassani ne serait pas UNE candidate mais UN candidat ?", lance Guy Lux.

"Guy ! Guy ! En dansant ? les candidats islandais sado-maso ont cassé mes lunettes ! Je n’y vois plus rien, Guy ! Je ne pourrais pas vous dire si Bilal est un monsieur ou une dame ! Mais je sais qu’il porte une casaque blanche avec strass et paillettes et une toque blonde platine !", répond Léon Zitrone.



"Eh bien si c’est un garçon, il manque pas de toupet puisqu’il l’a sur la tête, le toupet… eh eh", assure Guy Lux.