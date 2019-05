La chronique de Laurent Gerra du 22 mai 2019

publié le 22/05/2019 à 10:14

Faute d’avoir été contacté, François Hollande ne participera à aucun meeting du Parti socialiste et de Place Publique dont la liste aux européennes est emmenée par Raphaël Glucksmann et plafonne à 4% d’intentions de vote. "Avec moi, ils ont un joyau, un diamant brut, une pépite, un cador et ils en profitent pas !", se plaint l'ancien président, bientôt rejoint par Raphaël Glucksmann : "François Hollande on n’en veut pas, il ressemble trop à un Flamby, on préfère chez Naturalia, le yaourt au lait de brebis".



Plusieurs élus Républicains réclament l'exclusion de Jean-Pierre Raffarin, qu'ils accusent de "ménager la chèvre et le chou chinois" en soutenant à la fois les Républicains et la République en marche. Pour se défendre, l'ex-Premier ministre invoque un nouveau proverbe chinois du "vénérable Soja Sun" : "les convictions, c’est comme les bouchées vapeur : quand elles sont périmées, elles ont toutes la même odeur".

Un sous-marin a découvert de nombreuses traces de plastique au plus profond de l’océan Pacifique. José Bové et Jean-Luc Benhamias, le sosie officiel de Bourvil, nous éclairent sur ce nouveau fléau écologique.

Le pape François serait-il de gauche ? Depuis le début de son pontificat, le souverain pontife fait l’objet d’une polémique qui vient encore de rebondir avec ses appels en faveur de l’accueil des migrants. "Yé souis décontrasté, vous pouvez m’interroger tant qué vous voulez sour les pauvres, pour une fois qué ça mé change de l’affaire du cardinal Barbapou… ou Barbatruc, yé sais jamais comment qu’y s’appellé...", assure le pape.