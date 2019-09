Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien

publié le 22/09/2019 à 09:59

Patrick Sébastien prépare la sortie de son album Entre nous. L'album inclura des "chansons réalistes et engagées", comme celles de Jacques Brel. C'est d'ailleurs pourquoi il s'en inspire énormément.

"Comme je suis un peu caméléon, je prends la couleur de mes maîtres avant de me faire mettre moi même", s'esclaffe l'ancien animateur de France 2. "J'ai écrit une chanson sur un mec dont la meuf veut se tirer et qui en a gros sur la patate : 'Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et les mains aux culs...'".

"Il n'y a pas que ça dans mon album", poursuit Patrick Sébastien. Il y a aussi une chanson sur les ravages du temps qui passe : "Avec le temps, avec le temps va tout s'en va, d'abord tu perds du poids et puis tu perds tes bas. Le cul quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, faut le faire soi-même et c'est très bien", chante-t-il sur un air de Léo Ferré.