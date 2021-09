Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie et Christine Angot

Sur LCI, Jean-Michel Aphatie continue d'animer avec dévouement et professionnalisme son émission de débat : Les experts d'Aphatie. Laurent Gerra imite le journaliste politique : "Bienvenue dans Les experts d'Apathie, la tribune libre où s'expriment en liberté, sans contraintes, tout le spectre de la diversité. Aujourd'hui, nous nous interrogerons sur le rôle de plus en plus prégnant des intellectuels dans la perspective de la présidentielle à venir", présent-t-il.

Pour débattre, "le journaliste retraité Guillaume Durand, François Lenglet de LCI et Christine Angot, autrice monomaniaque qui publie toujours le même livre", énumère Aphatie imité par Gerra. Jade, dans la peau de Christine Angot, prend la parole : "Je ne peux pas vous laisser dire cela. Je ne le peux pas". Aphatie, imité par l'humoriste, demande alors : "Pourriez-vous, pour la clarté de notre débat, dire quelle partie de mon introduction vous a contrarié ?" Christine Angot, toujours imité par Jade, répond : "Je ne peux pas, on ne peut pas".

La parole est donnée à Guillaume Durand, décrit comme "observateur impartial depuis qu'il est à la retraite" : "Comment dirais-je, la question de l'intellectuelle. Comment dirais-je... Finalement, en définitive, qu'est-ce que... N'est-elle pas celle au bout du compte, de pourquoi, quand... Finalement comment dirais-je, comment dirais-je", développe le journaliste imité par Gerra. "Merci Guillaume Durand pour cette analyse au combien pertinente", répond Aphatie.