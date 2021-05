Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin

publié le 09/05/2021 à 11:30

Jean-Luc Mélenchon, de retour d'Amérique du Sud, n'est pas rentré tout seul. Il est accompagné de mariachis, "ils me suivent partout avec leurs sombréros, leurs guitares et leurs maracas à la con. Mais il fallait que je rentre en France pour sauver le pays, la junte militaire ne passera pas", affirme le leader de la France Insoumise. "Je te parle des généraux qui veulent prendre le pouvoir par les armes", précise-t-il.

"On ne se laissera pas faire par les militaires", scande de son côté François Ruffin. "Nous à la France Insoumise, on va aider le président Macron à résister au putsch. Regardez, je me suis fait un T-shirt avec un message 'Tous derrière Macron, les généraux au peloton'", montre-t-il, fier de lui, "parce que si on s'en prend aux putschistes, forcément on défend Macron". "Mais qu'il est con !", s'exaspère Jean-Luc Mélenchon.