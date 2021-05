Le meilleur de Laurent Gerra avec Michel Chevalet

publié le 08/05/2021 à 10:20

Le gouvernement a déposé son projet de loi antiterroriste qui concerne notamment la surveillance en ligne. L'occasion de faire le point avec notre spécialiste en tout, Michel Chevalet. "La surveillance en ligne, comment ça marche ? C'est très simple, les autorités vont pouvoir surveiller l'historique de vos recherches sur internet pour savoir si vous êtes un terroriste", explique le journaliste scientifique.

On est donc en droit de se dire que cette nouvelle loi va mobiliser des milliers d'agents. "Et bien non. Nous sommes en 2021, place aux algorithmes. Je vous ai amené en exclusivité le prototype du gouvernement, baptisé 'fouille-merde'. Nous allons ensemble espionner l'historique web de M. Calvi.". L'engin dévoile alors l'historique, "Yves Calvi a visité hier le site Marmiton à 112 reprises et a demandé sur Google le temps de cuisson du veau à la cocotte", dit alors le "fouille-merde".