Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Baptiste Guégan et Pascal Praud

Alors que L’heure des pro, la célèbre émission de Pascal Praud sur CNEWS, fêtera bientôt ses 5 ans, son animateur vedette a accepté d'être suivi pendant toute une journée. Celle-ci commence à 7 heures du matin, dans les locaux de la chaîne d'information, plus précisément à la machine à café. "Le café arabica vole-t-il son travail au café français ?", s'interroge-t-il.

Une heure plus tard, il s’informe de la une des quotidiens du matin. "Lequel de ces journaux ferait le meilleur papier toilette ? Libération, Télérama ou Les Inrocks ? Je pose la question à mon derrière". Une journée pleine d'interrogations qui se termine vers 22 heures, lorsque Pascal Praud se détend en famille en regardant la télévision. "Sur quelle chaine est diffusé le débat du jour avec Éric Zemmour ? Je pose la question à mon Télé Z... Le Z de Télé Z veut-il dire Zemmour ? Je me pose la question et je m’auto-fatigue : je vais me coucher !"

À l'approche de Noël, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, vient de dévoiler une version très personnelle de Silent night, Douce nuit en français, en duo avec le ténor Amaury Vassily. Tout de même encore en avance sur le calendrier, il explique avoir fait ses calculs : "Si je sors ma chanson pendant l’avent, je risque d’arriver après. Après l’avent. Tandis que si je la sors avant l’avent, j’arrive juste après donc pendant l’avent... Oooh, j’y comprends plus rien à mes calculs".