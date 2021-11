Le meilleur de Laurent Gerra avec Cristina Cordula et Jean Lassalle

Certains candidats à la présidentielle peinent à décoller dans les sondages. Cristina Cordula, l’animatrice vedette des Reines du shopping sur M6, a décidé de leur venir en aide. "Bonjour mes chéris ! Aujourd’hui dans Les Reines du shopping, je reçois Jean Lassalle. Bon alors déjà, le béret, c’est pas possible mon chéri, il faut l’enlever", lance l'animatrice.

"Que j’enlève mon béret ! Mais qu’est-ce que tu racontes, bécasse ? Hors de question !", répond le candidat à la présidentielle. "Bon ok, garde-le, mais les vêtements c’est pas possible, ils sont oversize ! Ça veut dire tes vêtements ils sont trop grands mon chéri. Regarde toi, on dirait un épouvantail !", poursuit Cristina Cordula.

La cinquième vague de Covid-19 semble maintenant installée en France. On en parle avec l’éminent épidémiologiste, le professeur Raoult que nous retrouvons en direct de Marseille. "Je l’adore cette cinquième vague ! Comme on dit chez moi sur la Cannebière : je la bade ! Dès que j’ai su qu’elle arrivait, j’ai pris ma planche de surf et j’ai foncé au Prado ! Tu m’aurais vu sur ma planche avec ma blouse, mes cheveux au vent et ma bague tête de mort au doigt, un vrai cacou, le Raoult !", lance l'épidémiologiste.