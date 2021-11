La chronique de Laurent Gerra du mercredi 24 novembre

Roselyne Bachelot vient d’être auditionnée devant le Sénat sur sa gestion des 4 milliards d’euros alloués à la Culture. Elle en a profité pour annoncer la création d’un nouveau média public. "Vous m’avez vue devant les Sénateurs ? J’ai été bonne, non ? J’ai tenu à y aller moi-même car c’est très important que la culture entre aussi dans les Ehpad. J’avais même prévu de leur faire chanter Le petit vin blanc mais on n’a pas eu le temps", dit la ministre.

Roselyne Bachelot en a profité pour en dire plus sur la création de ce nouveau média. "Il s’agira d’un organisme transversal à gestion paritaire de deux opérateurs adossés à la culture numérique de proximité. C’est moderne !", explique-t-elle.

Alain Souchon est en tournée dans toute la France et il publie un best-of de plus de 50 titres qui couvre une grande partie de son œuvre et retrace son incroyable carrière. "C’est gentil tout plein mais faut pas exagérer. C’est que des petites chansons douces-amères qu’on a modestement écrit avec mon Lolo Voulzy. Vous savez l’inspiration, elle vient quand Lolo a fini sa verveine et moi, j’ai terminé de tricoter mon pull pour l’hiver prochain", nous dit le chanteur.