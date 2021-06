Laurent Gerra : Thierry Ardisson et Alain Souchon sont notamment au menu du jeudi 24 juin

Laurent Gerra : Thierry Ardisson et Alain Souchon sont notamment au menu du jeudi 24 juin

Les concerts reprennent enfin mais dans des règles strictes. Ce jeudi soir et demain, Alain Souchon sera au Palais des Sports à Paris. L'occasion pour le chanteur de revenir sur la crise sanitaire après des mois sans concerts : "C’est sympa le passe sanitaire… Pensez à amener votre carte Vitale… Et puis si vous avez une ou deux coloscopies qui trainent, n’hésitez pas…Mes prochains concerts, je vais les organiser à Bichat ce sera plus simple. J’adapterai mes chansons : Allô Véran, bobo, Véran qu’est-ce que t’as fait à mon boulot."

Francis Cabrel va faire son grand retour aux Francofolies de La Rochelle, l'occasion pour André Manoukian de dévoiler l'histoire secrète du tube Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai : "Quelqu’un qui lui a dit que 'Je t’aime' était déjà pris comme paroles. Alors Francis est descendu dans son sous-sol et a trouvé un livre de conjugaisons. Il a ainsi enregistré sa chanson Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai et j’aurais aimé que tu le susses. Elle devait s’appeler ainsi au début mais quand il la chanta à sa copine, sa copine le griffa..."

La saison des barbecues approche à grand pas et Benjamin Castaldi s'est livré sur l'histoire toute particulière que sa famille entretien avec les grillades : "Mon papi il aimait bien sortir sa saucisse et il embrochait beaucoup à Hollywood ! Quand il rentrait avec sa chipolata entre les jambes, ma mamie cocu la mettait sur le grill... Côté régime, ce n'était pas facile, car les carottes râpées, lorsqu'on les met sur le grill, ça éteint les braises !"