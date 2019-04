publié le 18/04/2019 à 05:24

C'est un sujet de bien-être animal qui choque les consommateurs : le broyage de millions de poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses. Une technique va permettre d'éviter le massacre. Les premiers poussins sont nés cette semaine dans une ferme pilote en Haute-Vienne.



Car dans les fermes de poules pondeuses, les poussins mâles ne servent à rien. Les faire grandir pour en faire des poulets n'est pas rentable, donc on les élimine. 50 millions de poussins sont ainsi broyés en France chaque année. Mais grâce à cette technique venue d'Allemagne, il est possible de détecter le sexe avant la naissance du poussin, quand il est encore dans l'œuf.

C'est un peu comme un test de grossesse. Un bras robotisé fait un petit trou au laser sur la coquille, aspire une goutte de liquide et ajoute un réactif : s'il change de couleur, c’est que l’œuf contient une hormone, c'est une femelle : l'œuf est conservé et le trou se referme tout seul. Si la couleur reste la même, c'est un mâle. L'œuf est alors écarté, et peut être recyclé en alimentation pour animaux.

Dans la loi alimentation, il a été décidé d'interdire le broyage, mais pas avant 2024. D'où l'importance de cette innovation. Certaines entreprises vont donc anticiper la loi. Là, c'est la start-up Poulehouse qui fait naître cette semaine ses 1.000 premiers poussins, uniquement femelles donc, dans sa ferme pilote en Haute-Vienne. Les poules vont grandir et leurs œuf seront commercialisés à la rentrée, plus chers : 1 euro l'œuf.



Développée à grande échelle, la technologie devrait finir par coûter moins cher. En attendant ce sera le prix à payer pour mieux respecter le bien-être animal.