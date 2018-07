publié le 30/05/2016 à 09:20

Beaucoup de grévistes reçoivent leurs fiches de paie et voient leurs salaires amputés de plusieurs centaines d'euros en cette fin du mois de mai. "Cela crée des tensions au sein de la famille, mais on assume nos responsabilités (...). La famille dans l'ensemble suit", témoigne Julien qui bloque le Grand Port de Marseille. En plus des inconvénients financiers, les protestataires doivent aussi faire face à l'opposition de certains proches. "J'ai rencontré un ami qui m'a interpellé (...). On s'explique, on argumente", explique Julien qui souhaite toutefois poursuivre le mouvement. "On entend continuer à se faire respecter", lâche ce militant.



Une grève reconductible a été votée à la SNCF ce lundi et les personnes mobilisées au Grand Port de Marseille devraient aussi soutenir la poursuite du mouvement. Six raffineries sur huit restent perturbées dans le pays même si l'approvisionnement a repris. Pour calmer la fronde, le gouvernement envisage de lâcher du lest sur d'autres dossiers, mais refuse de reculer sur la loi Travail.

À écouter également dans ce journal

- Un débat entre Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT sera organisé ce soir sur RTL à partir de 19h. Les deux syndicats sont opposés au sujet de ce conflit.

- Le père des trois enfants brièvement enlevés dans le Rhône a été placé en garde à vue. Il est soupçonné du meurtre de sa femme hier, dimanche 29 mai.



- Sept apprentis terroristes sont jugés à partir de ce lundi 30 mai à Paris. Parmi les membres de cette filière dite "de Strasbourg", figure le frère de Foued Mohamed Aggad, l'un des terroristes du Bataclan.



- Les forces irakiennes sont entrées à Falloujah, lieu stratégique dans la guerre contre Daech. Si elles parviennent à récupérer la ville, elles pourraient avancer vers le fief de l'État islamique, Mossoul.



- Serge Aurier est en garde à vue pour rébellion sur agent des forces publiques. Le joueur du PSG aurait insulté des agents de police en sortant d'une boîte de nuit.



- Les Bleus vont tenter de roder leur défense à partir de ce soir lors du match de préparation de l'Euro 2016 face au Cameroun à Nantes. Le match sera à suivre sur RTL à partir de 20h.