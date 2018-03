publié le 30/05/2016 à 08:39

Cette information ne va sans doute pas remonter sa cote au sein du Paris Saint-Germain. Serge Aurier a été arrêté dans la nuit de dimanche à ce lundi 30 mai. Le footballeur ivoirien de 23 ans a été interpellé vers 6 heures du matin à proximité des Champs-Elysées. Il se trouvait avec un groupe de personnes qui aurait insulté des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de la capitale. Serge Aurier a été interpellé pour "violences légères" et placé en garde à vue dans un commissariat du 8e arrondissement. Il s'en serait pris à des agents de la BAC après avoir passé la nuit en discothèque. D'après les informations de L'Équipe, la garde à vue de Serge Aurier aurait été prolongée de 24 heures.



Le défenseur a fait parler de lui en février dernier quand il avait publié sur Periscope une vidéo où il égratignait plusieurs coéquipiers (Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu) et insultait même son entraîneur Laurent Blanc de "fiotte". Mis à pied, Aurier avait mis en difficulté son club dont il était devenu une valeur sûre. Finalement réintégré, il a vécu une fin de saison en demi-teinte et fut sifflé par le public lors de la remise du titre de champion de France, le 14 mai. Le PSG a confirmé la garde à vue de son joueur, mais n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.