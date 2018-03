publié le 29/05/2016 à 21:47

Le gouvernement va une nouvelle fois faire face à une semaine très agitée. La mobilisation contre la loi El Khomri va se concentrer dans les transports : grève à la SNCF à partir du 31 mai, perturbations attendues le jeudi 2 juin à la RATP, appel à la grève illimité de la CGT et grève à l'aviation civile qui porte des revendications internes.



Comment le gouvernement peut-il sortir de cette crise ? Pour l'instant, la ligne officielle est la fermeté. Pas de retrait, pas de concessions, déblocages des dépôts de carburant. Le temps de la négociation est passé. On est maintenant dans le calendrier parlementaire. Dans huit jours, le texte sera examiné au Sénat, dans un mois, il fera son retour à l'Assemblée. L'Élysée et Matignon sont persuadés que chaque jour qui passe joue en leur faveur. Le conflit a démarré le 9 mars. François Hollande et Manuel Valls misent clairement sur un essoufflement du mouvement en faisant le pari que la CGT n'osera pas perturber l'Euro 2016 et pour peu que la France gagne, les Français auront la tête ailleurs.

Seule ouverture envisagée pour essayer de faire baisser la tension : lâcher du lest ailleurs dans des conflits qui ne sont pas directement liés à la loi Travail : à la SNCF notamment mais aussi chez les contrôleurs aériens et les intermittents du spectacle, trois secteurs où la CGT est majoritaire. Rien ne nous dit que cette stratégie sera payante. Le discours de la CGT n'a pas varié d'un pouce : retrait du texte sans condition.