Selon la police municipale de Barcelone, un demi million de personnes a défilé hier dans les rues de la ville après les attentats des 17 et 18 août. Deux attentats à Barcelone et Cambrils qui ont fait 15 morts et 126 blessés. En présence du roi d'Espagne Felipe, le cortège s'est recueilli dans l'émotion. "Je n'ai pas peur, on ne vous oubliera pas". Samedi 26 août les principaux messages des participants à la grande manifestation de Barcelone contre le terrorisme se dirigeaient aux victimes et à leurs familles.



Une rose rouge à la main, Silvia, qui habite à 20 kilomètres de Barcelone, a fait le voyage pour apporter son soutien à tous ceux qui ont souffert. "On ne peut pas rester chez soi, il faut être présent !", assure-t-elle. À noter que le roi d'Espagne Felipe et le Premier ministre Mariano Rajoy ont été copieusement hués par une partie des manifestants porteurs de drapeaux indépendantistes catalans.



À écouter également dans ce journal :

- Les chiffres dessinent une tendance inquiétante pour Emmanuel Macron. La popularité du chef de l'État chute lourdement depuis deux mois. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, 40% des Français seulement sont satisfaits de son action. Une baisse de 14 points au mois d'août après celle déjà de 10 points au mois de juillet. Emmanuel Macron a fait savoir récemment qu'il allait communiquer différemment en se rapprochant un peu plus des citoyens. Hasard ou pas, le Président et son épouse ont profité de leur visite dans leur maison du Touquet samedi après-midi pour s'offrir un bain de foule.

- La France insoumise poursuit son université d'été à Marseille, où 3.000 militants et sympathisants sont rassemblés. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon organise notamment sa mobilisation contre la loi travail et prévoit une manifestation le 23 septembre.



- En France, la viticulture est un secteur traditionnellement porteur à l'exportation. C'est particulièrement vrai en ce moment pour le cognac de plus en plus apprécié en dehors de l'Hexagone. Cette eau de vie de vin est produite dans une région bien délimitée de Charente. Ses ventes ont progressé pour la 3ème année consécutive. Hausse de 10% en volume et de 15% en valeur avec 98% de la production à l'export.

- Les sports et le combat de la nuit aux États-Unis. Floyd MayWeather a battu Conor McGregor par K.O. technique à la 10ème reprise ce dimanche matin. L'Irlandais champion de MMA, les arts martiaux mixtes, a mis en difficulté la légende de la boxe pendant plusieurs minutes. Mais l'arbitre a préféré arrêter le combat alors que McGregor était proche du K.O. au début du 10ème des 12 rounds. Floyd MayWeather a d'ailleurs rendu hommage à son adversaire du jour.



- En football, Nice n'en finit pas d'inquiéter ses supporters. 3ème défaite en 4 matchs. Les Aiglons ont été battus samedi 3-0 à Amiens qui enregistre ainsi la première victoire de son histoire dans l'élite.