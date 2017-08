Jean-Luc Mélenchon s'offre une permanence de 2.000 m² à Marseille

publié le 25/08/2017 à 13:17

Quelques mois après son élection en tant que député de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon a trouvé sa permanence parlementaire à Marseille. Pendant un temps, le bruit courait que le leader de la France insoumise avait des vues sur le siège de La Marseillaise, un journal local communiste.



Finalement, le nouveau député prendra ses quartiers au 26-28, allée Léon-Gambetta, révèle L'Obs. Une adresse située au cœur de Marseille, à proximité de la Canebière et de l'église des Réformés. Mais cet immeuble ne constituera pas seulement une "simple" permanence.

Étalé sur 2.000 m², l'immeuble, dont le prix se situe dans la fourchette prévue par Jean-Luc Mélenchon, entre 1 et 2 millions d'euros, pourrait accueillir des événements et ainsi dépasser le cadre de la simple permanence, sans toutefois devenir le siège national de la France insoumise, rappelle L'Obs.

À mi-chemin entre permanence parlementaire et siège de plus grande ampleur

Citée par l'hebdomadaire, la suppléante de Jean-Luc Mélenchon au palais Bourbon donne de plus amples explications sur la vocation de ce lieu. "Il sera ouvert sur la ville. On va y tenir des conférences et des formations", confie Sophie Camard.



L'installation de cette vaste permanence confirme la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'enraciner plus profondément son mouvement dans le sud de la France, ce qu'avaient déjà avancé nos confrères des Jours à la fin du mois de juin. Néanmoins, le projet d'installer l'un des sièges nationaux du mouvement politique, évoqué à l'époque, ne semble pas se concrétiser pour l'heure.