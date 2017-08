Boxe : Floyd Mayweather remporte son ultime combat contre Conor McGregor

et AFP

publié le 27/08/2017 à 07:23

Il avait raccroché ses gants de boxe, avant de finalement accepter de remonter sur le ring en juin 2017, pour affronter Conor McGregor, figure de proue des combats MMA, les arts martiaux mixtes.



Le match s'est déroulé à Las Vegas (Nevada), dans la nuit du 25 au 26 août 2017. Une victoire attendue, à la dixième reprise, au cours de laquelle Floyd Mayweather a remporté, à 40 ans, sa cinquantième victoire en autant de combats. L'Irlandais Conor McGregor, 29 ans, disputait son premier combat de boxe.



Leur combat, critiqué par de nombreux observateurs, avait été rebaptisé "Money Fight", ou combat de l'argent en référence aux recettes astronomiques qu'il a déjà générées. Conor McGregor, ancien apprenti-plombier à Dublin, va empocher 100 millions de dollars et Floyd Mayweather devrait encaisser plus de 200 millions de dollars après partage des énormes recettes tirées notamment des droits TV.

Floyd Mayweather mis en difficulté avant de reprendre l'ascendant

L'Américain, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, a toutefois connu quatre premières reprises très délicates. Il a été mis en difficulté par la rapidité et la puissance de son adversaire, manquant de repère, presque deux ans après son dernier combat. Adoptant une attitude défensive pendant plusieurs rounds, Floyd Mayweather a finalement repris l'ascendant sur Conor McGregor.



L'Irlandais, de plus en plus fatigué alors que les combats de MMA se disputent en trois reprises de cinq minutes, a baissé la garde à la huitième reprise. Touché à de multiples reprises au visage, alors qu'il était soutenu par la grande majorité des 20.000 spectateurs réunis dans l'enceinte de la T-Mobile Arena, l'Irlandais a dû être stoppé par l'arbitre après avoir encaissé plusieurs crochets du gauche.



"Il a été bien meilleur que je ne le pensais, il a boxé en variant les angles, c'est un sacré champion", a salué Floyd Mayweather à l'issue du combat. Le champion a confirmé qu'il avait disputé son dernier match.