Le journal de 8h : le CIO fait machine arrière pour la Russie

publié le 25/07/2016 à 08:56

Les athlètes russes seront finalement au rendez-vous des Jeux Olympiques de Rio. Les quinze membres de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) ont décidé d'autoriser la Russie à disputer les Jeux Olympiques de Rio du 5 au 21 août. À une condition cependant : que chaque Fédération internationale repêche, au cas par cas, les athlètes jugés "propres", qui respectent des conditions très strictes édictées par les membres du Comité. Le Comité olympique russe est maintenu et le soin est laissé aux fédérations internationales de trier les sportifs russes non contaminés par le système de dopage étatisé.



Le CIO a indiqué plusieurs critères stricts qu'elles devront respecter. Et notamment celui de ne retenir aucun athlète ayant été condamné pour dopage dans le passé, quand bien même il aurait déjà purgé sa peine. Cet argument devrait susciter de nombreuses critiques en Russie et ailleurs: Justin Gatlin, sprinteur américain, est en lice pour le titre olympique sur 100 m à Rio après avoir été deux fois suspendu pour dopage, pendant cinq ans au total.

À écouter aussi dans ce journal

- Portée par une attaque ultra-dominatrice, l'équipe de France a surclassé l'équipe d'Italie (4-0) en finale de l'Euro des moins de 19 ans dimanche à Hoffenheim, en Allemagne.

- Le judoka Teddy Riner a été élu porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux olympiques de Rio, qui débuteront le 5 août prochain.



- Bernard Cazeneuve porte plainte pour "diffamation" après les accusations d'une policière responsable de la vidéosurveillance à Nice. Sandra Bertin avait dénoncé des pressions exercée par le ministère de l’Intérieur pour influencer son rapport sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet sur la Promenade des Anglais. Au micro de RTL, Jean-Jacques Urvoas a fait part de son "accablement" face à la polémique qui entoure le ministre de l'Intérieur.



- Le RER A est partiellement fermé pendant un mois entre Nation et la Défense en raison de travaux de rénovation sur la ligne de transport la plus empruntée d'Europe.



- On apprend ce matin dans Le Parisien que des anomalies avaient déjà été remarquées sur la future ligne à haute vitesse Paris-Strasbourg le 11 novembre 2015. Le chauffeur avait eu du mal à respecter les vitesse demandées. Le 14 novembre, le train avait déraillé près d'Eckwersheim, faisant au moins 11 morts.