publié le 24/07/2016 à 22:34

C'est une victoire qui va mettre un peu de baume au coeur du football français, encore endolori par la défaite des Bleus en finale de l'Euro 2016 face au Portugal début juillet. L'équipe de France a remporté dimanche 24 juillet le championnat d'Europe des moins de 19 ans en surclassant l'Italie (4-0) en finale au Rhein-Neckar Arena d'Hoffenheim, en Allemagne.



Supérieurs techniquement et portés par un duo d'attaque Augustin-Mbappé de haut vol, les Français n'ont jamais été inquiétés par une équipe d'Italie dépassée (23 tirs à 5 pour la France, dont 10 cadrés), jamais en mesure d'esquisser le début d'une révolte.

Les Bleuets ont dynamité la défense adverse d'entrée de jeu et sonné le glas des espoirs Azzuri en inscrivant deux buts coup sur coup par l'intermédiaire de l'attaquant parisien Jean-Kévin Augustin (6e) et du Guingampais Ludovic Blas (20e). Le joueur de l'OL et capitaine des Bleuets Lucas Tousart (83e) et le défenseur du TFC Issa Diop (90e+2) ont parachevé le triomphe des tricolores en fin de match, donnant au score une ampleur plus en phase avec le rapport de force sur le pré.

Dans les pas de Lloris et Griezmann

Le sélectionneur Ludovic Batelli peut se targuer d'avoir su remobiliser son groupe au sortir d'une défaite (1-2) face à l'Angleterre pour leur entrée dans la compétition. Les Bleuets ont ensuite traversé l'Euro en épouvantail, semblant disposer à chaque rencontre d'une marge conséquente sur leurs adversaires, notamment le Portugal, éliminé 3-1 en demi-finale.



Signe de cette domination, Jean-Kévin Augustin termine meilleur buteur de la compétition avec six buts, devant son compère d'attaque monégasque, Kylian Mbappé, auteur de cinq réalisations. La France était pourtant privée pour le tournoi du phénomène Ousmane Dembélé, nouveau joueur du Borussia Dortmund qui a refusé de le libérer pendant la présaison.



L'équipe de France des moins de 19 ans remporte un troisième titre européen, après la génération Lloris-Cabaye en 2005 et celle des Griezmann-Lacazette en 2010. Prochaine échéance pour ces jeunes Bleus en mai 2017, avec la Coupe du monde des moins de 20 ans disputée en Corée du Sud.