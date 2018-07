publié le 28/07/2016 à 09:22

Daesh a publié une vidéo mercredi 27 juilllet où les deux présumés terroristes de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray prêtent allégeance à l’État islamique. Aux côtés d’Adel Kermiche. le second jihadiste a été formellement identifié par les enquêteurs comme Abdel Malik Petitjean, un jeune savoyard originaire d’Aix-les-Bains. Récemment fiché S, son profil correspondrait à une photo diffusée aux différents services de police vendredi dernier, c’est à dire quatre jours avant l’attaque.



Tout est parti d’un renseignement d’une service étranger livré à la France vendredi 22 juillet, sur un homme prêt à participer à un attentat en France. Mais les autorités françaises ne disposent alors ni de nom ni d’adresse, seulement d’une photo en soir et blanc. Les enquêteurs n’ont plus de doute aujourd’hui, il s’agit d’Abdel Malik Petitjean, un terroriste de 19 ans originaire d’Aix-les-Bains. Décrit comme social et inséré par ses proches, il avait obtenu un bac pro en commerce l’année dernière, avant d'enchaîner quelques petits boulots. La mère de ce meurtrier présumé refuse de croire que son enfant puisse avoir commis un acte aussi horrifiant. "Je connais mon gamin il est gentil, j’ai pas fait un diable", se lamente-t-elle.

- La marche blanche prévue à Saint-Étienne-du-Rouvray pour honorer la mémoire du père Jacques Hamel a finalement été annulée pour des raisons de sécurité. Un rassemblement statique sera organisé à 18h honorer la mémoire du prêtre assassiné à l’âge de 86 ans par deux jihadistes de Daesh.

- Le pronostic vital du paroissien grièvement blessé aux côté du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray n’est plus engagé selon le témoignage de ses proches.



- Plusieurs médias dont RTL.fr, Le Monde, BFM, La Croix, RFI ou France 2, ont décidé de ne plus diffuser les photographies des auteurs d’attentat pour éviter toute glorification ou recherche de reconnaissance.



- La police de police a rendu son rapport sur le dispositif policier mis en place le 14 juillet à Nice, lorsque du massacre de la Promenade des Anglais. Selon l’IGPN, le dispositif prévu le soir de l’attentat n’était pas sous-dimensionné : 64 policiers nationaux étaient bien présents lors du drame.



- Dans un communiqué détonnant, FLNC met en garde "les islamistes radicaux" et assure avoir permit de déjouer un attentat au mois de juin dernier. Le mouvement indépendantiste prévient également le gouvernement Français qu’il aurait "une part de responsabilité en cas de drame".



- SFR va supprimer 5.000 postes après 2017, soit un tiers des effectifs. L’entreprise justifie ces licienciements par la des clients et de l’argent. 5.000 départ après 2017. Déjà 1.200 départ volontaires



- L’Assurance maladie a proposé de relever le prix de la consultation des médecins généralistes de 23€ à 25€ à compter du 1er mai prochain, conformément aux demandes des syndicats de médecins.