Le journal de 7h30 - Trêve hivernale : 15.000 ménages ont été expulsés en 2016

Ambre, mère de famille, vit seule à Marseille avec ses deux enfants. Depuis son divorce, elle enchaîne les petits contrats et n'arrive plus à payer son loyer de 860 euros par mois. Menacée d'expulsion, pour elle l'arrivée mercredi 1er novembre de la trêve hivernale est un soulagement, un répit de quelques mois. "Je m'inquiète énormément pour mes enfants, confie-t-elle au micro de RTL. Il y a un truc que je ne supporterai pas, c'est qu'on me les enlève". Une fois son loyer payé, il ne reste qu'une centaine d'euros à cette mère de famille pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.



Pour elle, les "décisionnaires politiques (...) vivent hors norme. Ils ne peuvent pas se mettre à notre niveau. À ne pas dormir la nuit, à faire des crises d'angoisse". Et de conclure : "On vous laisse sombrer. On vous dit que c'est quand vous n'aurez plus rien que là, on vous aidera, mais ce sera trop tard".

En France, l'an dernier, 34.000 personnes ont été expulsées de leur logement par la force publique d'après les chiffres de la fondation Abbé Pierre, qui rappelle que le nombre de familles vivant dans la rue atteint des records : 15.222 ménages expulsés en 2016. 31.000 enfants seraient aujourd'hui sans domicile fixe en France.

À écouter également dans ce journal :

- En Haute-Saône, d'importants moyens restent mobilisés après la disparition d'une joggeuse de 29 ans samedi dernier. Un corps calciné a été retrouvé dans un bois, à quelques kilomètres de l'endroit où la jeune femme faisait son jogging.



- Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté hier soir devant la cinémathèque de Paris. Des féministes venues protester contre la rétrospective sur Roman Polanski, accusé à plusieurs reprises de viol.



- Dans la tourmente également, Tariq Ramadan, accusé de viol par deux femmes, a annoncé qu'il allait déposer une deuxième plainte pour diffamation.



- L'avocate générale de la cour d'assises de Paris a requis, lundi 30 octobre, la réclusion à perpétuité contre le frère de Mohamed Merah, Abdelkader, jugé pour "complicité" dans les attaques perpétrées en 2012 à Montauban et à Toulouse.



- La ministre des Armées, Florence Parly, présente son "plan famille" pour améliorer la vie des militaires et de leurs proches. Wi-Fi, rénovations des infrastructures ou augmentation des places en crèches... Douze mesures seront présentées mercredi 1er novembre.



- Toujours aucun train ne circule sur la ligne A du RER parisien. La RATP n'annonce, pour l'heure, aucun retour à la normale ce mardi matin.



- La croissance économique française atteint 0.5% au troisième trimestre, grâce à une augmentation de la consommation des ménages, et de l'investissement, révèle l'INSEE.



- Côté football, le PSG tentera ce mardi soir de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre les Belges de l'Anderlecht.