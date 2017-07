Florence Parly sur RTL se dit "satisfaite" du budget 2018 de l'Armée

et Jérôme Chapuis

publié le 14/07/2017 à 08:33

Les coupes budgétaires annoncées par l'exécutif mettent les nerfs de l'armée à vifs. La Grande muette va devoir assumer en 2017 le surcoût des opérations extérieures, qui représente 850 millions d'euros (annulation de crédits). Passablement remonté, le général de Villiers, chef d'état-major des armées, a poussé un coup de gueule contre Bercy lors de son audition en commission à l'Assemblée nationale, mercredi 12 juillet. Devant un parterre de militaires le lendemain, Emmanuel Macron s'est empressé de recadrer le plus haut gradé de France en rappelant qu'il était "le chef".



Pour sa première interview depuis sa nomination au ministère des Armées, Florence Parly a donné des éléments de calendrier. "Ma priorité, ça a d'abord été de gérer l'année 2017. (Après la publication de l'audit de la Cour des comptes), tout le monde doit contribuer à cet effort de solidarité collectif. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ces annulations de crédits aient un impact le plus limité possible pour nos forces, car elles ne doivent pas supporter les errements du passé."

Alors que le budget 2018 est déjà en cours de négociations, Florence Parly se dit "satisfaite" sur RTL "des décisions annoncées par le président de la République". "Nous aurons en 2018 l'ensemble des moyens nécessaires à la satisfaction des engagements qui ont été pris par le passé. Ça veut dire 1,5 milliard de plus consacré à la défense. C'est un budget qui permet de garder ce cap par rapport à l'orientation qui a été fixé pour 2025 d'un budget de la défense qui représentera à cette date 2% du PIB." Dans ce budget, 200 millions d'euros seront consacrés à la modernisation du petit équipement matériel et des éléments de protection des soldats.