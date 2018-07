Le journal de 7h30 : Noël : les festivités ternies par les tensions sur Jérusalem

publié le 25/12/2017 à 09:58

Le Guatemala soutient Donald Trump. Au Proche-Orient. Après les États-Unis, le Guatemala annonce le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Il joint ainsi le geste à la parole après avoir été l'un des quelques pays à soutenir la décision de Donald Trump malgré le vote de condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël est un sujet particulièrement sensible qui a déclenché des manifestations et des violences en Cisjordanie ces dernières semaines.



Conséquence hier soir, 24 décembre, à Bethléem, pour la traditionnelle messe de minuit, les visiteurs étrangers, habituellement nombreux, se sont faits rares. Au pied de l'église de la Nativité, des petits groupes de fidèles plantés au cœur de Bethléem. Mais le cœur n'est pas à la fête comme le remarque Josh, venu des États-Unis. "C'est censé être festif, mais puisqu'on est dans une ville ou une terre occupée, c'est tendu comme d'habitude.

C'est une atmosphère étrange. Les commerçants regrettent que les pèlerins palestiniens aient fait faux bond. Ils estiment n'avoir pas connu de pire Noël depuis dix ans. En cause, la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les manifestations qui émaillent les territoires occupés depuis des semaines mais aussi la pluie battante qui tombe sur la ville natale de Christ ont altéré les festivités.

À écouter également dans ce journal :

- Partout dans le monde, le père Noël a laissé des cadeaux, derrière lui, au pied du sapin. Pour certains, l'ouverture des paquets se fera ce lundi 25 décembre au matin au terme d'une longue nuit d'attente surtout pour les enfants, les plus impatients.



- Le 25 décembre est une journée fériée pour la plupart des Français mais pas pour les forces de l'ordre. Elles étaient mobilisées, notamment pour surveiller la messe de Noël hier soir. À Paris, le secteur de la cathédrale Notre-Dame était bouclée et en Bretagne les gendarmes aussi étaient sur le pont.



- Il n'y a pas que les gendarmes qui travaillent pendant la période des fêtes, les inspecteurs de la répression des fraudes sont également de sortie. C'est une période où les Français vont beaucoup consommer sans trop regarder à la dépenses et certains petits malins seraient tentés d'en profiter.



- Direction maintenant l'Angleterre où la fiancée du prince Harry passe son premier Noël dans sa belle famille. Et ce n'est pas n'importe quelle belle famille puisqu'il s'agit bien sûr de la famille royale. Attention à bien respecter toutes les traditions, le programme est chargé.



- À la station de Chamrousse, dans les Alpes, 150 skieurs ont failli passer leur réveillon dans des télécabines. Ils se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures à cause d'une panne. Ils ont finalement été secourus, sans incident, au cours d'une vaste opération.



- C'est vrai que cette année, il y a beaucoup de monde dans les stations de ski. La neige est bonne contrairement aux trois Noëls derniers. Les professionnels de la montagne se frottent les mains, par exemple dans les Vosges à la station de La Bresse où les skieurs sont nombreux.



- C'est un problème récurrent, les Français "oublient" de donner leur sang. Pourtant, les besoins sont toujours aussi importants. L'établissement français du sang lance un appel urgent.