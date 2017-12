Le Prince Harry et Meghan Markle sur un portrait en noir et blanc qui met en avant leur complicité et la bague de fiançailles

publié le 22/12/2017 à 08:10

Ce ne sont pas encore les photos officielles du mariage, mais gageons que Meghan Markle et son futur époux le prince Harry garderons ces clichés précieusement. Ce jeudi 21 décembre 2017, le compte Twitter officiel du palais de Kensington a publié plusieurs photographies du couple.



On peut y voir les deux fiancés dans un parc de la Frogmore House, à Windsor, en noir et blanc, marchant amoureusement près d'un étang. Un autre cliché en gros plan montre le couple enlacé, le prince Harry recouvrant de son manteau une Meghan Markle souriante (et une bague de fiançailles bien en évidence). Une autre photo, en couleurs cette fois, a plus les qualités d'un portrait officiel. Le prince Harry est plus sérieux et moins souriant tandis que sa future épouse et ancienne comédienne, Meghan Markle est assise près de lui.

Le photographe derrière ce shooting - au naturel très travaillé - est Alexi Lubomirski, un Britannique spécialisé dans la photographie de mode et de célébrité. Il a été l'assistant de Mario Testino pendant plusieurs année avant de travailler pour Katie Grand. Son travail a déjà honoré les pages de Harper's Bazaar, Vogue, GQ ou Allure.