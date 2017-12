publié le 22/12/2017 à 17:53

Il ne fait de la moto que depuis un an et demi, et pourtant il est devenu l’un des pratiquants les plus célèbres d’internet. Le 12 décembre dernier, Chris RS, comme il se fait appeler sur sa chaîne Youtube, est en vadrouille dans Paris.



Grimé en père Noël, équipé d’une caméra, il guette la réaction des passants et automobilistes quand soudain il aperçoit une voiture griller un feu rouge et percuter un piéton.

"Je ne me suis pas posé de question, ça m’a semblé normal de tenter de l’arrêter alors qu’elle prenait la fuite", explique le jeune homme de 34 ans au Parisien. S’ensuit une course-poursuite qui a passionné 2,8 millions d’internautes sur YouTube.

Après plusieurs échecs pour stopper le véhicule le justicier de Noël trouve des motards de la gendarmerie qui vont interpeller la conductrice en fuite.



Un père Noël qui interpelle les autorités pour arrêter une voiture, la scène peut sembler étrange. "On était entre motards, corrige Christophe. Ils m’ont vu faire des gestes pour leur indiquer la voiture, ils ont tout de suite compris que ce n’était pas un canular".

Depuis son quotidien a changé, et il n’est pas rare qu’il soit reconnu dans la rue. "C’est sûr qu’avec le costume et la moto, je ne passe pas vraiment inaperçu". Un succès qui a dépassé les frontières.



Depuis l’Australie, un membre de la famille du piéton renversé a partagé sa vidéo. Et la victime a pu rencontrer son justicier déguisé mercredi 20 décembre.



"Il a pris contact avec moi après l’avoir vue et m’a dit qu’il était très reconnaissant. C’est un homme d’une soixantaine d’années, il a perdu beaucoup de sang mais il n’a rien de grave". Comme toute histoire de Noël, elle finit bien.