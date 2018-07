Le journal de 7h30 : les syndicats de la SNCF voient un recul du gouvernement

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 08:21

Main tendue ou recul ? Les syndicats de la SNCF seront reçus le 7 mai à Matignon, qui reprend la main sur les négociations après l'échec des discussions entre syndicats et Elisabeth Borne, ministre des Transports. Une tutelle de Matignon que saluent les représentants du personnel qui y vient une inflexion.



"Le premier ministre qui prend le dossier en main, c'est un élément positif pour nous à mettre au crédit du rapport de force, clairement c'est un recul du gouvernement", indique un représentant de la CGT. Ce dernier indique que "la méthode employée jusqu'à présent s'enlise", et que "le conflit est prêt à durer" afin de forcer le gouvernement à faire marche arrière.

Côté gouvernement, on se refuse à évoquer le moindre changement de cap. Mais là où seule Elisabeth Borne était désignée comme interlocutrice, il semble désormais que les syndicats aient gagné une manche du bras de fer.

