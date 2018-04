publié le 25/04/2018 à 07:49

Bilan effroyable après trois ans d'enquête. À l'époque, plusieurs adultes, abusés dans leur enfance par un directeur d'école de la région lyonnaise, prennent la parole. Aujourd'hui, les gendarmes sont en passe de terminer leurs investigations, qui mettent au jour un total de 60 à 70 victimes. L'enseignant, lui, s'était suicidé après une année de détention.



Ces personnes auraient été violées au début des années 2000, puis en 2012 à Saint-Clair-de-la-Tour, et dans deux écoles de Villefontaine jusqu'en mars 2015, date de l'interpellation de l'instituteur prédateur. Huit de ces victimes ont été identifiées très récemment, selon une information que vous révèle RTL.

Pour trois victimes, récemment retrouvées par les gendarmes sur des photos et vidéos réalisées par l'enseignant, les faits remontent aux années 2002 et 2003, à Vénissieux. Les enfants avaient alors 5 ou 6 ans, et les horreurs commises par l'instituteur ont été totalement occultées de leur mémoire. Les victimes ont donc appris par les enquêteurs, en audition ces derniers mois, qu'elles avaient été violées, à plusieurs reprises, par Romain Farina dans ces effroyables "ateliers du goût" qu'il avait organisés cette année-là.

Des plaintes contre l'État envisagées

La révélation est brutale, choquante, pour Nadia notamment. Âgée aujourd'hui de 21 ans, celle-ci a pris connaissance, en plus des faits effroyables, que l'enseignant s'était suicidé et qu'il n'y aura pas de procès. Pas de réparation.



"Cela lui est tombé comme un rocher sur la tête, ça lui a ouvert le crâne en deux, explique Sébastien Lopez, président d'une association d'aide aux enfants qui a rencontré Nadia. (...) Il est mort donc il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien. Elle a juste appris qu'elle était victime et qu'elle doit se démerder avec ça. Elle le sait maintenant. Mais elle est démolie, elle est détruite."



Dès 2008, l'instituteur a été condamné à six mois de prison avec sursis pour détention d'images "pédopornographiques", mais la sanction n'a pas été assortie d'une interdiction d'exercer. La justice n'avait pas alerté l'Éducation nationale de la condamnation de l'enseignant, et celui-ci avait pu reprendre son travail et violer des dizaines d'enfants jusque 2015. Pour ces raisons, plusieurs avocats de victimes envisagent de porter plainte contre l'État. À défaut de procès, les victimes espèrent obtenir réparation de cette façon.