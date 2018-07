Le journal de 7h30 : la mère du principal suspect répond aux parents de Maëlys

publié le 29/09/2017 à 08:31

Plus d’un mois après la disparition de Maëlys, les parents de la fillette de 8 ans sont sortis de leur silence jeudi 28 septembre pour donner une conférence de presse poignante à Lyon. Déterminés à connaître la vérité autour du sort de leur petite fille, ils ont notamment demandé à l'homme suspecté de l'avoir enlevée "de révéler ce qu'il sait".



Depuis son domicile, la mère du suspect, Christiane, a suivi l'intervention des parents de la fillette âgée de 9 ans. Au micro de RTL, elle assure être "sensible à leur détresse" : "Moi aussi, je voudrais savoir [...] "je suis une mère avant tout". Elle a également affirmé qu’elle tenterait de savoir si son fils pouvait faire des révélations sur l’enquête.

À écouter également dans ce journal

- Après une rencontre entre les routiers et le patronat au ministère de Transports jeudi, les chauffeurs ont fait part de leur grand insatisfaction et de leurs inquiétudes sur la réforme du Code du travail, en promettant de durcir leur mouvement la semaine prochaine.

- Contre toute attente, le député REM Olivier Véran a demandé la fin des allocations familiales pour tous, afin de les réserver aux familles les plus défavorisées.



- EDF a été contrainte d'arrêter les quatre réacteurs de sa centrale nucléaire du Tricastin, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), afin de renforcer une digue sur le site de la centrale nucléaire.



- Angela Merkel a salué le grand discours d’Emmanuel Macron sur une Union européenne à plusieurs vitesses et le renforcement du couple franco-allemand.



- Daesh publie un enregistrement de son chef Abou Bakr al-Baghdadi dans lequel le numéro 1 du groupe terroriste appelle ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à "résister" face à leurs ennemis.



- Paris organise une nouvelle journée sans voiture ce dimanche 1er octobre. La capitale sera interdite à tout véhicule à l’intérieur du périphérique, exception faire des taxis et des véhicules de secours. Les contrevenants s’exposent à 135 euros et à l’immobilisation de leur véhicule.