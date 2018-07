publié le 26/12/2017 à 08:24

Les cheminots de Force ouvrière en PACA ont choisi de faire grève pendant les vacances de Noël, du 20 décembre au 8 janvier. Le mouvement ne concerne que les TER. Le trafic est normal pour les TGV et les intercités, mais pour les TER, il faut compter entre 3 trains sur 4 et 4 trains sur 5 selon les lignes. Ce choix est critiqué par la CGT qui qualifie cet appel à la grève de "populiste" pour qui il s'agit de "couvrir (les) absences" pendant les vacances.



Force ouvrière de son côté affirme se battre pour défendre une centaine d'emplois. "Il faut utiliser tous les moyens pour enrayer les projets néfastes de la direction. Donc, on a choisi de marquer un grand coup et de faire quelque chose pendant la période des fêtes", explique Gilbert Dhamelincourt, responsable Force ouvrière de la SNCF, qui demande à la CGT de "s'occuper de ses affaires".

"Je ne veux pas polémiquer. Chacun se bat avec ses armes comme il l'entend. Je n'ai pas de comptes à rendre à la CGT", affirme Gilbert Dhamelincourt.

À écouter également dans ce journal

Économie - Selon le journal Les Échos, la surtaxe sur les grands groupes va bien rapporter les 4,8 milliards d'euros espérés. Les recettes d'impôt sur les sociétés devraient être supérieures d'un milliard aux attentes.



Société - Le fils de Sophie Pétronin, enlevée au Mali il y a un an, déplore le comportement des diplomates du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de sa famille. "On leur a demandé de cesser d'utiliser le secret-défense comme une décharge publique", a expliqué sur RTL Sébastien Pétronin.



Faits divers - Un homme de 26 ans a été tué par balle et deux autres blessés lundi soir alors qu'ils se trouvaient dans un bar des quartiers Nord de Marseille.



Médias - Le numéro de janvier du magazine pour enfants Youpi va être retiré de la vente mardi, après avoir écrit qu'Israël n'était "pas un vrai pays", a annoncé lundi le groupe Bayard, répondant favorablement à la requête du président du Crif, Francis Kalifat.



Diplomatie - Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a salué la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem comme les États-Unis, et a prédit que d'autres pays leur emboîteraient le pas.